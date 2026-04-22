إدارة ترامب تطالب العراق بترشيح رئيس وزراء جديد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت بترشيح رئيس وزراء جديد في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول، "إدارة ترامب تطالب بترشيح رئيس وزراء جديد للعراق"، مردفا "وقف أميركا للتعاون الأمني مع العراق يشمل التدريب والدعم المالي".

وأضاف المسؤول "واشنطن علقت دعمها وتمويلها للأجهزة الأمنية العراقية".



وكان الإطار التنسيقي قد عقد، الاثنين، اجتماعاً في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم قرر تأجيل حسم المرشح لرئاسة الوزراء إلى اليوم الأربعاء.

