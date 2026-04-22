"فورتيكسا": نحو 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تجاوزت الحصار الأميركي منذ بدء فرضه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تمكنت 34 ناقلة نفط على الأقل مرتبطة بإيران من تجاوز الحصار الأميركي المفروض عليها منذ بدء فرضه، بما في ذلك عدة ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحصار "نجاح باهر"، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مجموعة "فورتيكسا" لتتبع الشحنات.

وزعم ترامب، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء: "لقد حقق الحصار نجاحاً باهراً"، مضيفاً أنه لن يرفع الحظر الأميركي على مضيق هرمز حتى تتوصل واشنطن إلى "اتفاق نهائي" مع إيران.

لكن وفقاً لموقع "فورتيكسا"، فقد تمكنت عشرات السفن من الالتفاف على الحصار، حيث عبرت 19 ناقلة نفط على الأقل، مرتبطة بإيران، الحصار الأميركي للخروج من الخليج الفارسي، فيما دخلت 15 ناقلة أخرى على الأقل الخليج الفارسي متجهة إلى إيران من بحر العرب.

وتأكد أن ستاً على الأقل من السفن المغادرة كانت تحمل شحنات من النفط الخام الإيراني، بلغت 10.7 مليون برميل.

ومن بين السفن التي غادرت المياه الإيرانية، ناقلة النفط العملاقة "دورينا" التي ترفع العلم الإيراني، والتي تمكنت من تجاوز الحصار الأميركي مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، وهو الجهاز الذي يُحدد موقعها وهويتها.

ووفقاً لموقع "فورتيكسا"، كانت هذه السفينة الخاضعة للعقوبات إحدى ناقلتين محملتين غادرتا المياه الإيرانية في 17 نيسان/أبريل، بينما عبرت ناقلتان أخريان للنفط الخام المنطقة في 20 نيسان/أبريل الجاري.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها "فايننشال تايمز" في آذار/مارس، "دورينا" قبالة سواحل ماليزيا وهي تُجري عملية نقل نفط من سفينة إلى أخرى، في حين كان آخر موقع رصدته "دورينا" قبالة الساحل الجنوبي للهند في 18 نيسان/أبريل.

في غضون ذلك، دخلت عدة ناقلات خاضعة للعقوبات الخليج الفارسي من خليج عُمان، بما في ذلك السفينتان "مورليكيشان" و"أليسيا"، اللتان فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي.

وعبرت السفينتان المضيق ليلة 14 نيسان/أبريل، قبل أن تبحرا إلى الطرف الشمالي للخليج الفارسي.

حصار أميركي على مضيق هرمز يخرق اتفاق وقف النار

وفرضت الولايات المتحدة حصارها على جميع السفن الداخلة إلى المياه الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها في 13 نيسان/أبريل، ما شكّل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في باكستان.

وقد قرصنت القوات الأميركية حتى الآن سفينة حاويات واحدة في خليج عُمان، واعتدت على ناقلة نفط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وصعدت على متنها.

.....................

انتهى / 323