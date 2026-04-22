العراق: إسرائيل سبب رئيسي في حالة الفوضى بالمنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد سفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، يوم الثلاثاء، أن العراق يرى أن إسرائيل تمثل سبباً رئيسياً في حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة.

وبحسب بيان فإن "سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، ترأس وفد جمهورية العراق في اجتماع الدورة غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش الهجمات الإيرانية ضد القواعد الامريكية في دول عربية بالخليج الفارسي والتداعيات المرتبطة بها".

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد العراقي قحطان طه خلف، خلال مداخلته، "حرص الحكومة العراقية على إقامة علاقات متينة مع الأشقاء العرب، انطلاقاً من الدستور العراقي الذي يمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أخرى، موضحاً أن الحكومة تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال من هذا النوع في حال ثبوتها".

وأشار إلى أن العراق تعرّض لاعتداءات من مختلف أطراف الصراع، وفي بعض الأحيان جرى استهداف منشآت مدنية وأخرى تابعة للجيش العراقي.

وأكد أن "العراق يرى أن الكيان الإسرائيلي يمثل سبباً رئيسياً في حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة، مشدداً على ضرورة عدم إغفال أهدافه وسياساته التوسعية".

