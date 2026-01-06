فنزويلا تقدم شكرها لإيران على مساعيها من أجل إطلاق سراح مادورو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو في رسالة على منصة X: "بالنيابة عن حكومة بوليفار، أود أن أعرب عن خالص امتناني للجمهورية الإسلامية الإيرانية لطلب طهران الحازم بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، السيدة الأولى سيليا فلوريس".

وأضاف: "كما أشار إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بحق، فإن هذا الاختطاف عمل غير قانوني من جانب الحكومة الأمريكية يُهدد السلام وسيادة جميع شعوب العالم".

أثارت عملية الولايات المتحدة لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صدمة عالمية. وأعلنت دول عديدة أن هذا العمل يُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

أدت نائبة الرئيس مادورو، ديلسي رودريغيز، اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة لفنزويلا، وهي المسؤولة عن إدارة البلاد في غياب الرئيس الشرعي.

