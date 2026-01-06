تنظيم ورشة عن التمكين الإرشادي ومهارات التعامل مع الأطفال واليافعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظمت شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة، ورشة عن التمكين الإرشادي ومهارات التعامل مع الأطفال واليافعين.

وجاءت الورشة على هامش فعاليات مهرجان روح النبوة الثقافي النسوي العالمي الثامن، وأُقيمت بعنوان (التمكين الإرشادي للمرشدات ومهارات التعامل النفسي والسلوكي مع الأطفال واليافعين)، قدمتها الدكتورة هدى المسلماني من دولة لبنان، وشهدت حضور مسؤولات الشعب النسوية التابعة للعتبة المقدسة وعدد من المنتسبات والمرشدات التربويات.

واستعرضت الورشة مجموعة من المحاور الإرشادية والتربوية، منها الإرشاد الذاتي وأهمية التفريغ النفسي، وآليات التعامل مع الأفكار السلبية والإيجابية وتحويلها من مجرد فكرة إلى وعي بنّاء، وتوظيف العلاج بالفن والإبداع كوسيلة داعمة في الإرشاد النفسي، مع التعريف بالعلاج بالرسم والتلوين، وبيان دور الخطوط والحدود في هذا النوع من العلاج.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مهارات المرشدات في التعامل النفسي والسلوكي مع الأطفال واليافعين، بما يسهم في بناء بيئة تربوية داعمة وآمنة قادرة على الاستجابة للاحتياجات النفسية المختلفة، وسط تفاعل لافت من المشاركات عكس اهتمامهن بمحتوى الورشة وأهميته في تطوير العمل الإرشادي والتربوي.

وتأتي الورشة ضمن رؤية العتبة العباسية المقدسة في دعم المبادرات التربوية والإرشادية الهادفة إلى تمكين الملاكات النسوية وبناء بيئة نفسية وتربوية داعمة للأطفال واليافعين، بما ينسجم مع دورها في ترسيخ القيم الإنسانية المستمدة من سيرة أهل البيت (عليهم السلام).

