بمناسبة ولادة أمير المؤمنين(ع)..إقامة حفل افتتاح نفق الرسول(ص) والطوسي(قد) بالنجف الأشرف

تيمّنًا بالولادة المباركة للمولى أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام)، وضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة، أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة حفل افتتاح نفق الرسول (صلّى الله عليه وآله) ونفق الطوسي (قدس سره)، بحضور ممثّلي العتبات المقدّسة والمزارات الشيعية الشريفة، إلى جانب رجال الدين من فضلاء وطلبة الحوزة العلمية والنخب المجتمعية والعشائرية، فضلًا عن محافظ النجف الأشرف ورئيس مجلس المحافظة، والقيادات الأمنية، ومديري الدوائر الخدمية، وبحضور الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة الخادم السيد عيسى الخرسان ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، وخدم العتبة المقدسة.

رؤية واعية

استُهلَّ الحفل بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، تلاها القارئ الدولي الدكتور كريم منصوري، ثمَّ جاءت بعدها كلمة الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ، ألقاها عضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي ، أكّد فيها أنَّ هذه الأيام المباركة لمولد أمير المؤمنين (عليه السلام) جاءت لتشهد افتتاح نفقَي الشيخ الطوسي والرسول (صلّى الله عليه وآله)، بوصفهما شاهدَينُ حيَّين على رؤية واعية وعمل مخلص تبنته العتبة العلويّة المقدّسة لخدمة مدينة النجف الأشرف وأهلها وزائريها الكرام.

إضافة نوعيّة

وأضاف العيساوي أنَّ هذا الإنجاز يجسد معنى المسؤولية ، ويؤكّد أنّ الإعمار حين يقترن بالإخلاص في خدمة الناس يتحول إلى أثر طيب وباق، مشيرًا إلى أن هذين المشروعين يمثّلان إضافةً نوعية للبنية التحتية في المدينة القديمة. وفي ختام كلمته، قدَّم العيساوي شكره وامتنانه باسم الأمانة العامّة لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الكبير، من الحكومة المركزية والحكومة المحلية في النجف الأشرف، كما خص بالشكر أبناء النجف الكرام لتعاونهم الكبير، مؤكدًا أنهم كانوا شركاء حقيقيين في هذا النجاح.

تسهيل تفويج الزائرين

بعد ذلك، ألقى مستشار الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة الدكتور علاء الترك كلمته، أكّد فيها أنَّ افتتاح المشروعين الخدميين يأتي استذكارًا للجهود الكبيرة التي بذلها القائمون والعاملون في هذا المشروع، وتجسيدًا لرؤية الأمانة العامّة في تسهيل تفويج حركة الزائرين إلى مرقد أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام)، مشيرًا إلى أن المدينة القديمة في النجف الأشرف كانت تشهد نقاط تقاطع مباشرة بين حركة المشاة وحركة المركبات، ما أدى إلى تشكيل نقاط اختناق وازدحام مروري، فجاءت رؤية العتبة العلويّة المقدّسة لتنفيذ هذين المشروعين الكبيرين لمعالجة هذه الإشكاليات المزمنة.

أرقام ومواصفات

وأوضح الترك أنَّ طول نفق الطوسي يبلغ 580 مترًا، ويصل عرض جسم نفق الشيخ الطوسي إلى 100 متر، وذلك للحفاظ على رمزية ساحة التوديع كونها جزءًا من هوية وتراث مدينة النجف الأشرف، فيما يبلغ طول نفق شارع الرسول 422 مترًا، والجزء المسقف منه يبلغ 65 مترًا، وهو مخصص لعبور الزائرين من منطقة الجديدات باتجاه الحرم المطهّر.

وتابع الترك قائلًا : إنَّ النفقَينِ يضمّان أربعة خطوط سير، اثنان للذهاب واثنان للإياب، ويتمتّعان بارتفاع قياسي يسمح بمرور المركبات بمختلف أحجامها، كما جرى تجهيزهما بأحدث مضخّات ومنظومات تصريف مياه الأمطار، مع اعتماد أعلى المواصفات العالمية في نوعية الإسفلت والإسمنت والتسليح، إضافةً إلى منظومات الإنارة والتأثيث.

وفي ختام الحفل، جرت مراسم الافتتاح الرسمي للنفقين بمشاركة ضيوف الحفل، والاطلاع على هذا المعلم الخدمي الجديد الذي سيسهم في انسيابية الحركة ويعزز قدرة المدينة على استقبال ملايين الزائرين في المناسبات الدينية الكبرى.

