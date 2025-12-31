قوات صهيونية تتوغل وتفجر منزلا في بلدة "حولا" بجنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت مراسلة الميادين بأن قوات الاحتلال توغلت، اليوم، شمال بلدة حولا في جنوب لبنان، وفجرت منزلاً بمحاذاة الطريق الذي يؤدي إلى بلدة مركبا.

وفي وقت سابق، ذكرت مراسلة الميادين أن محلقة إسرائيلية استهدفت حفارة بقنبلة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي صدر برعاية رئاسية أميركية وفرنسية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، وللسيادة اللبنانية.

