الأمن الإيراني يعتقل ارهابيين كانوا يخططون عمليات الاغتيال في مدينة سراوان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تمكّنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من تحديد هوية خلية مرتبط بجماعات إرهابية واعتقال أفرادها في مدينة سراوان.

وبأنه في إطار مواصلة مناورة «شهداء الأمن 2» العملياتية، جرى رصد خلية إرهابية كانت قد نفّذت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال الإرهابية في منطقة سراوان، حيث تم التعرف عليه عبر إجراءات استخبارية دقيقة وإلقاء القبض على أفرادها.

وأقرّ المعتقلون في اعترافاتهم بأنهم كانوا، بتكليف من جماعات إرهابية ومعادية، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات في منطقة سراوان.

....................

انتهى / 323