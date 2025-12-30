مقر خاتم الأنبياء المركزي: الكيان الصهيوني يفرض رقابة على الخسائر التي تكبّدها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، وتباحث مع عائلتي اللواء الشهيد أمير علي حاجي زاده، القائد الراحل للقوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية، والعميد الشهيد علي باباخاني، المسؤول الراحل عن مكتب رئاسة مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي.

وخلال لقائه بعائلة الشهيد حاجي زاده، استذكر اللواء عبد اللهي ذكريات الشهداء، ولا سيما شهداء الحرب المفروضة التي استمرت اثني عشر يوماً، وقال إن معرفته بهذا الشهيد الكبير تعود إلى فترة الحرب المفروضة ذات السنوات الثماني، حين كان الشهيدان طهراني مقدم وشفيع زاده يتوليان مسؤولية المدفعية في حرس الثورة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعززت لاحقاً في القوة الجوفضائية، واستمرت بشكل وثيق حتى لحظة استشهاده.

وأشار قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى السمات الأخلاقية للشهيد حاجي زاده، مؤكداً أن الشجاعة، والإقدام، والمثابرة، وحسن التفكير والتدبير كانت من أبرز خصاله.

ولفت إلى الدور الفاعل للشهيد حاجي زاده في تعزيز القدرات الصاروخية للبلاد، مؤكداً أن الشعب والمسؤولين لمسوا بوضوح إسهاماته القيمة خلال حرب الأيام الاثني عشر، وهم يقدّرون عالياً هذا الشهيد وسائر شهداء الوطن.

وفي لقائه مع عائلة الشهيد باباخاني، أشاد اللواء عبد اللهي بمناقب الشهداء، واصفاً الشهيد باباخاني بأنه كان إنساناً نبيلاً ومجتهداً، يتمتع بقدرات علمية وفنية واستعدادات مميزة في مجال عمله.

وتطرق قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى هزيمة العدو الصهيوني في الحرب الأخيرة، مؤكداً أن الكيان الصهيوني تكبّد ضربات قاسية جداً خلال حرب الأيام الاثني عشر، وأن المعلومات الواردة من الأراضي المحتلة تؤكد ذلك، إلا أن هذا الكيان يتعمد التعتيم على أعداد قتلاه وحجم الخسائر التي لحقت به.

وأضاف أن هذه الضربات القاسية دفعت الكيان الصهيوني إلى التقدم بطلب وقف إطلاق النار من طرف واحد، في حين وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدولة القوية والعزيزة التي لم تكن يوماً تسعى إلى المواجهة العسكرية، على وقف القتال بروح معنوية عالية مستمدة من مدرسة الشهادة.

