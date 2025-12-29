رجل دين كبير: أدعية شهر رجب تفتح دروبًا سامية نحو الكمال الروحي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يقول آية الله محمد مهدي شاب زندهدار، أمين المجلس الأعلى للحوزات العلمية في إيران، إن أدعية شهر رجب المبارك تفتح أمام الإنسان دروبًا سامية للنمو الروحي والكمال، وتهديه بعيدًا عن الغفلة نحو مقامات إلهية أسمى.

وفي حديثه عن الأهمية الروحية لشهر رجب، وصف آية الله شاب زندهدار الأدعية المنقولة لهذا الشهر - والشهرين التاليين له - بأنها "كنوز حقيقية من المعرفة الإلهية" تُهيئ المؤمنين للتطهير الداخلي والارتقاء الأخلاقي.

وأضاف: "إن الأدعية المروية لشهر رجب تحوي في طياتها كنوزًا عظيمة من التعاليم الإلهية، فهي تفتح أمام الإنسان دروبًا سامية، وتُنير آفاق التقدم الروحي".

وشدد كبير العلماء على أن من أهم شروط بلوغ الكمال الروحي إدراك المرء لقدراته الروحية الحقيقية، والمقامات السامية التي يُمكنه بلوغها.