باحث أفغاني: شهداء المقاومة يجسدون وحدة الأمة الإسلامية

يقول باحث أفغاني إن شهداء جبهة المقاومة يجسدون نموذجًا حيًا وعمليًا لأمة إسلامية موحدة، مُظهرين الصلة الوثيقة بين الإيمان والأخلاق والمقاومة الثابتة للظلم.

وفي كلمته يوم السبت في المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "مدرسة الشهيد سليماني: درب المقاومة المشرق"، الذي عُقد في فندق آفتاب ولايت، سلّط حجة الإسلام محمد مختاري الضوء على الأبعاد الفكرية والروحية والثورية للشهيد الفريق قاسم سليماني، واصفًا إياه بأنه رمزٌ ملموسٌ للوحدة الإسلامية في العمل.

وقد جمع المؤتمر مفكرين وعلماء وشخصيات ثقافية ونشطاء مقاومة من مختلف الدول الإسلامية لدراسة إرث جبهة المقاومة وشخصياتها المؤسسة.

وأكد مختاري أن هذا التجمع لم يكن مجرد احتفال. وقال: "هذا المؤتمر ليس مجرد حدث تذكاري، بل هو منبر لإحياء فكر ونهج رواد جبهة المقاومة وتجسيدهما". وأشار إلى أن حركة المقاومة تمتد من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا إلى لبنان وفلسطين واليمن وما وراءها، مضيفاً أن عدداً لا يحصى من الشهداء ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الإسلام والقرآن والقيم الإلهية في جميع أنحاء هذه الأراضي.