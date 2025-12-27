قائد الثورة الاسلامية: العالم اليوم بحاجة ملحة لنظام وطني ودولي عادل قائم على المبادىء الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شدّد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي في رسالة وجّهها الى الاجتماع السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب في أوروبا على أن السبب الحقيقي لاستياء القوى الظالمة والمفسدة ليس الملف النووي، بل هو رفع الجمهورية الإسلامية الايرانية لراية مواجهة "النظام العالمي الظالم"، وتصديها لنظام الهيمنة العالمي، وسعيها لإقامة نظام وطني ودولي عادل قائم على المبادئ الإسلامية.

نص رسالة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشباب الأعزاء!

لقد نال وطنكم هذا العام ببركة الإيمان والوحدة والثقة بالنفس ،مكانة ومصداقية جديدتين على الساحة العالمية. فقد تم دحر هجوم الجيش الأمريكي العنيف، وما تبعه من أدوات هيمنة مشينة في هذه المنطقة، أمام شجاعة والتضحيات التي قدّمها شباب إيران الإسلامية.

وقد تأكّد أن الشعب الإيراني، متّكلا على قدراته الذاتية، ومستندا الى الإيمان والعمل الصالح، قادرٌ على الصمود في مواجهة المستكبرين الظالمين، وأن يبلّغ دعوة القيم الإسلامية الى العالم بصوتٍ أوضح من أي وقتٍ مضى.

إن الحزن العميق الناتج عن استشهاد عدد من علمائنا وقادتنا ومواطنينا الأعزّاء لم ولن يثني عزيمة وارادة شباب إيران المُثابرين والشجعان، بل إن عائلات هؤلاء الشهداء أنفسهم في طليعة هذا المسير.

ليست المسألة في جوهرها مسألة نووية أو ما شابهها، بل المسألة هي المواجهة مع النظام العالمي الظالم، ونظام الهيمنة القائم اليوم، والتحوّل نحو نظام وطني ودولي عادل قائم على المبادىء الاسلامية. هذه هي الدعوة العظيمة التي رفعت الجمهورية الإسلامية الايرانية رايتها، وهي التي أغضبت أولئك الطغاة الظالمين المفسدين.

وأنتم أيها الطلاب، خصوصا المقيمين في الخارج، تحملون على عاتقكم جزءا من هذه المسؤولية العظيمة. فتوكلوا على الله، و حددوا قدراتكم، واهدوا جمعياتكم الى هذا الاتجاه.

الله معكم، والنّصر الكامل في انتظاركم إن شاء الله.

السيد علي الخامنئي

27/12/2025

