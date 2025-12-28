إقامة جلسة بحثية عن حوزة كربلاء في القرن الثاني عشر الهجري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شهدت فعاليات الندوة التمهيدية لمؤتمر تراث كربلاء العلمي في القرن الثاني عشر الهجري، إقامة جلسة بحثية تسلط الضوء على حوزة كربلاء في ذلك القرن.

ونظم الندوة مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية، بقاعة الإمام الحسن (عليه السلام) في العتبة المقدسة، وبحضور عدد من مسؤوليها وملاكاتها، وشخصيات أكاديمية وحوزوية.

وقال رئيس الجلسة الدكتور عمار نصار: إنَّ الجلسة البحثية ناقشت ثلاثة بحوث، الأول بعنوان (المنحى العقلائي في البحث الفقهي لدى علماء حوزة كربلاء في القرن الثاني عشر الهجري) للدكتور أسعد عبد الرزاق الأسدي، والثاني (الدرس القرآني في حوزة كربلاء في القرن الثاني عشر – مقارنة بين البهبهاني والبحراني) للدكتور علي صاحب الجصاني، والثالث (رحلات حكام إيران لكربلاء ومجرياتها خلال القرن الثاني عشر الهجري) للدكتور علي موجاني.

وأضاف، أنّ الندوة تعد تمهيدًا لانعقاد مؤتمر تراث كربلاء العلمي في القرن الثاني عشر الهجري، مبينًا، "أنّنا استلمنا مجموعة من الدعوات لاستعراض ذلك التراث خلال القرن الثالث عشر الهجري؛ لارتباطه الوثيق بالقرن الذي سبقه".

واختتمت الندوة بتكريم رئيس القسم الشيخ عمار الهلالي؛ لمدير الجلسة والباحثين؛ تثمينًا لجهودهم التي بذلوها خلال فعالياتها.

.....

انتهى/ 278