دعوة للمشاركة في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ دعت جمعية العميد العلمية والفكرية، الباحثين والمهتمين، إلى حضور ندوتها العلمية التي تقيمها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وستُقام الندوة برعاية العتبة العباسية المقدسة، وتنظمها جمعية العميد العلمية والفكرية، ومركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية، والهيأة العليا لإحياء التراث، في العتبة المقدسة تحت شعار (لغتنا العربية سيدة اللغات) وبعنوان (أثر اللغة العربية في العلوم الدينية).

وستُعقد الندوة في قاعة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) بالعتبة المقدسة، في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 26/12/2025م.

