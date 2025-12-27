إطلاق سراح رجل دين شيعي باكستاني بعد ثمانية أشهر من احتجازه في السعودية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُفرج عن العلامة غلام حسنين وجداني، رجل الدين الشيعي الباكستاني البارز، بعد قضائه ثمانية أشهر رهن الاحتجاز في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أفاد به رجال دين في باكستان.

وكان العلامة وجداني، وهو عالم دين إسلامي مرموق من منطقة جيلجيت-بالتستان وإمام جمعة كويتا، قد اعتُقل من قبل السلطات السعودية في وقت سابق من هذا العام.

وقد أكد إمام جمعة كويتا، العلامة سيد هاشم موسوي، إطلاق سراحه، قائلاً إن العلامة وجداني قد أُفرج عنه الآن.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد اعتُقل العلامة غلام حسنين وجداني من قبل السلطات السعودية دون توجيه تهم رسمية إليه أثناء عودته إلى باكستان بعد أداء العمرة.

ولم تُكشف أسباب اعتقاله رسميًا.

وقد لاقى هذا التطور ترحيبًا واسعًا من الأوساط الدينية في باكستان، ولا سيما في جيلجيت-بالتستان وبلوشستان، حيث يحظى العلامة وجداني باحترام كبير لدوره القيادي الديني والمجتمعي.