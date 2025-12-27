أطفال مسلمون برازيليون يتلقون دورة في حفظ القرآن في ساو باولو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّم المركز الإسلامي في فيلا كاخون بساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل، دورةً في حفظ القرآن الكريم للأطفال. وتأتي هذه الدورة في إطار جهود المركز لتعزيز الهوية الإسلامية وترسيخ القيم التربوية لدى الأجيال الشابة من المسلمين في البرازيل، وفقًا لموقع مسلمون حول العالم.

وقد لاقت هذه الدورة استحسانًا واسعًا من الأطفال المسلمين.

وتستمر فعاليات هذه الدورة القرآنية، التي بدأت قبل نحو شهر، حتى نهاية شهر يناير، وسيُقام في ختامها احتفالٌ كبيرٌ تُمنح فيه جوائز قيّمة للمشاركين المتميزين وغيرهم.

وتُعقد هذه الدورة أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من الساعة السادسة مساءً إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وأيام الأربعاء والخميس من الساعة العاشرة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، في جوٍّ تعليمي واجتماعي مميز.

وتشمل هذه الدورة تعليم حفظ القرآن الكريم، وأحكام التجويد، وشرح أربعين حديثًا نبويًا مختارًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم دروس في مجالات اللاهوت والفقه والأخلاق، وبرامج تعليمية للأطفال والمراهقين.