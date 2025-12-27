عالم مغربي يتبرع بمخطوطة قرآنية تاريخية لمنظمة الإيسيسكو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تلقّت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) نسخةً نادرةً من القرآن الكريم بخطّ أبي الحسن علي بن هلال بن عبد العزيز، أحد أشهر الخطاطين في العالم الإسلامي.

وقد تبرّعت بهذه النسخة المخطوطة لعبد العزيز، المعروف بـ"ابن بواب"، إلى الإيسيسكو راتيبة الصفيوري، الأستاذة المتقاعدة من إحدى الجامعات المغربية.

ووفقًا للإيسيسكو، جاء هذا التبرّع من الصفيوري تقديرًا لدور المنظمة الرائد في صون التراث المخطوطي للعالم الإسلامي والترويج له.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو، سليم بن محمد المالك، بهذا التبرّع، واصفًا إياه بالعمل النبيل الذي يُمثّل تقليدًا راسخًا في دعم المخطوطات الإسلامية وتشجيع نشر المعرفة.

وأضاف أن هذه المساهمة تُعزّز رسالة الإيسيسكو في حماية الكنوز الثقافية من التلف والضياع، وفي الوقت نفسه تُعرّف بتراث المجتمعات الإسلامية وإنجازاتها الثقافية والعلمية والحضارية.