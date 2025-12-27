الهند: احتجاج صامت ضد الإسلاموفوبيا في حفل تخرج جامعة جادافبور بسبب حظر الحجاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شهدت جامعة جادافبور، خلال حفل تخرجها السنوي، احتجاجًا صامتًا لكنه مؤثر ضد الإسلاموفوبيا، حيث رُفعت لافتة بارزة كُتب عليها: "لا مكان للإسلاموفوبيا في جامعة جادافبور".

وهدفت اللافتة إلى تسليط الضوء على حادثة وقعت مؤخرًا تتعلق بطالبات مسلمات وحجابهن، مما أثار غضبًا وخوفًا بين الطلاب.

وقاد الاحتجاج طلاب السنة الأولى من قسم اللغة الإنجليزية، الذين كانوا حاضرين لتسلم شهادات تخرجهم.

وأوضح الطلاب أن الاحتجاج لم يكن يهدف إلى تعطيل الحفل، بل إلى ضمان إيصال صوتهم وإيصال مخاوفهم إلى إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والضيوف.

ووفقًا للطلاب، بدأت المشكلة خلال امتحان لطلاب البكالوريوس، عندما طلبت الأستاذة ساسواتي هالدار من طالبتين مسلمتين خلع حجابهما في الساعة الأخيرة من الامتحان، متهمة إياهما بالغش ومشتبهة باستخدامهما سماعات الأذن.

وقالوا إن التفتيش استهلك الجزء الأخير من وقت الامتحان، مما أثر سلبًا على أدائهما.