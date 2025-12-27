أعربت الجماعة الإسلامية في الهند عن قلقها إزاء الهجمات التي شنها هندوس متطرفون على المجتمع المسيحي خلال احتفالات عيد الميلاد.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعرب سيد سادات الله حسيني، زعيم الجماعة الإسلامية في الهند، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت المسيحيين خلال احتفالات عيد الميلاد في مختلف أنحاء الهند.

ودعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لضمان الحرية الدينية والسلام والنظام العام والوئام المجتمعي.

وفي بيانٍ صادرٍ لوسائل الإعلام، أدان سيد سادات الله حسيني تزايد حوادث الاعتداءات والتهديدات والاضطرابات التي يواجهها المسيحيون خلال عيد الميلاد. وحثّ السلطات على اتخاذ خطوات حاسمة وفي الوقت المناسب لضمان السلام والأمن والوئام المجتمعي، لا سيما خلال الأعياد الدينية.

وأعربت الجماعة الإسلامية في الهند عن استنكارها الشديد لتصاعد العنف وانعدام الأمن الذي يواجهه المسيحيون. ووفقًا لسادات الله حسيني، فإن عدم معالجة هذه الأوضاع فورًا قد يؤدي إلى الخوف وانعدام الثقة والانقسام الاجتماعي. وأكد أن الإطار الدستوري للهند يقوم على المساواة والحرية الدينية والاحترام المتبادل، وأنه يجب التعامل بجدية مع أي وضع يضعف هذه القيم.