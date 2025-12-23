هجوم مسلح يستهدف مسجداً في هولابرون، النمسا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استهدف هجوم مسلح مسجدًا تابعًا للجمعية الثقافية الألبانية في مدينة هولابرون، بمقاطعة النمسا السفلى، فجر يوم الاثنين. وأفادت هيئة الإذاعة النمساوية العامة (ORF) أن الشرطة أكدت خلو المسجد من أي شخص وقت الهجوم.

وفي بيان لها، ذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في الحادث، مشيرةً إلى عدم وجود أي خيوط حاليًا لتحديد هوية الجناة. وأضاف البيان أنه يجري أيضًا دراسة احتمال وجود دافع متطرف وراء الهجوم.

من جانبه، صرّح نائب رئيس الجمعية، رسول أديمي، في بيان صحفي، بأنهم لم يواجهوا أي مشاكل مع أي جهة حتى الآن، معربًا عن صدمته لدى علمه بالهجوم.

وشدد أديمي على ضرورة توفير حماية أكبر للمؤسسات الدينية. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الجماعة الدينية الإسلامية في النمسا (IGGÖ) عن ازدياد الرسائل التحريضية والتهديدية التي تستهدفها في الأسابيع الأخيرة.