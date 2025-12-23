وفد الرئيس الباكستاني يزور مرقد الامامين الكاظم والجواد (ع) في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عبّر الوفد الباكستاني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدًا اعتزاز جمهورية باكستان الإسلامية بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالعراق ومشيدًا بالدور الروحي والحضاري للعتبات المقدسة في تعزيز قيم السلام والتعايش. ادى وفد الرئاسة الباكستانية زيارة مرقد الامامين الجوادين عليهما السلام في الكاظمية حيث استقبل الوفد الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة خادم الإمامين الكاظمين الجوادين عليهما السلام الدكتور حيدر عبد الأمير مهدي في خطوة وصفتها العتبة بانها تعزز العلاقات الدينية والثقافية بين البلدين.

ونقل بيان للعتبة الكاظمية أمس الاثنين ان اللقاء استعرض مكانة العتبة الكاظمية المقدسة ودورها الديني والإنساني فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والدينية بما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين العراقي والباكستاني.

من جانبه عبّر الوفد الباكستاني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدًا اعتزاز جمهورية باكستان الإسلامية بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالعراق ومشيدًا بالدور الروحي والحضاري للعتبات المقدسة في تعزيز قيم السلام والتعايش.

