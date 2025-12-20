رجل دين شيعي باكستاني بارز يجري محادثات مع مبعوث المرشد الإيراني في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى رئيس الشؤون الخارجية في مجلس الوحدة الإسلامية الباكستانية بممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق، وعقدا محادثات موسعة تناولت الشؤون الدينية والتعليمية والتطورات الإقليمية.

وخلال زيارته للعراق، التقى حجة الإسلام سيد شفقت حسين شيرازي بآية الله السيد مجتبى حسيني، ممثل قائد الثورة الإسلامية في البلاد.

وتركز اللقاء على قضايا ذات اهتمام مشترك، لا سيما ما يتعلق بالوحدة الإسلامية والمؤسسات الدينية والأوضاع المتغيرة في المنطقة. وخصص جزء كبير من المناقشات لمدرسة الإمام الباقر (عليه السلام) في النجف الأشرف. واستعرض الجانبان التقدم المحرز في الأنشطة العلمية والدينية للمدرسة، وقيما دورها في رعاية العلوم الدينية وتعزيز التعليم الديني.

كما تبادلا وجهات النظر حول سبل دعم وتطوير المؤسسة بما يتماشى مع متطلبات التعليم الديني المعاصر. وشكلت التطورات الإقليمية محوراً رئيسياً آخر للمحادثات، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع الراهن في سوريا. ناقش المسؤولان التحديات التي تواجه المجتمعات الشيعية في البلاد، مؤكدين على ضرورة حماية السكان الشيعة والحفاظ على حرياتهم الدينية والاجتماعية في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة.