سفير الاتحاد الأوروبي لدى العرق يثمّن دور المرجع السيستاني في السلم المجتمعي بالبلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد (كليمينس زيمتنر)، إلى أن الاتحاد يثمن جميع الخطوات والقرارات التي صدرت من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف لدعم الحالات الانسانية في غزة وسوريا ولبنان ومدهم بالمساعدات، جاء ذلك خلال لقائه بنائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد محمد حسين بحر العلوم.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن " الاتحاد الأوروبي، يدرك الدور الكبير الذي تؤديه المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، المتمثلة بالسيد علي الحسيني السيستاني، والمراقد المقدسة، في تحقيق السلم المجتمعي في العراق".

وأوضح أن " العراق مر بأوقات صعبة ومتغيرات تاريخية عديدة، إلا أن الشعب العراقي تمكن من تجاوزها، ونعتقد أن جانبا مهما من صموده وانتصاره كان نتيجة للدعم الروحي الذي تلقاه من المرجعية الدينية العليا والمراقد المقدسة".

وأضاف أن "خلال زيارتنا إلى العتبة الحسينية المقدسة، لاحظنا زخما كبيرا من الزائرين يقابله تنظيم عالٍ، ما يعكس مستوى الإدارة المثالية في هذا المكان والعمل اللوجستي الكبير".

وأكد أن "الاتحاد الاوربي، يثمن جميع الخطوات والقرارات التي صدرت من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف لدعم الحالات الانسانية في غزة وسوريا ولبنان ومدهم بالمساعدات، ونحن نرحب بهذه الخطوات الانسانية".

واختتم اللقاء بتأكيد سفير الاتحاد الأوروبي تقديره للجهود الإنسانية للمرجعية العليا ودور العتبة الحسينية في خدمة الزائرين ودعم المبادرات الإنسانية في المنطقة.

..................

انتهى / 232