تقرير مصور/ العتبة العلوية تقيم سلسلة محاضرات ومحافل قرآنية في محافظة البصرة ضمن فعاليات أسبوع الصادقين الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وقال موفد دار القرآن الكريم الخادم عمار الموسوي في تصريح للمركز الخبري " بدأت فعالياتنا الأولى في قضاء الزبير بمحافظة البصرة أقيمت بالتعاون مع اتحاد القرآنيين فرع البصرة ودار بقية الله القرآنية حيث أقيمت الفعاليات بحسينية العاتي بمركز قضاء الزبير بمشاركة نخبة من المحاضرين والحفاّظ والقرّاء و جمع غفير من طلبة المؤسسات القرآنية المجتمعية.