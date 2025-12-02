إقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال شرقي القدس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ذكرت منظمة “البيدر” الحقوقية أن مجموعات من المستوطنين شرعوا ببناء بؤرة جديدة على أراضي المواطنين شرقي مخماس.

وأوضحت أن المستوطنين أقاموا منشآت في الموقع “في خطوة تُعد جزءاً من محاولات التوسع الاستيطاني التي تهدد الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية في المنطقة”.

وأضاف البيان أن “استمرار مثل هذه الأعمال يزيد من التوتر، ويقوّض استقرار الأهالي، ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم”.

وطالبت المنظمة بتدخل الجهات الحقوقية والدولية لمتابعة “هذا التوسع غير القانوني، والعمل على حماية الأراضي والسكان المحليين من المخاطر التي تهددهم”.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، أقام المستوطنون 114 بؤرة استيطانية خلال عامي حرب الإبادة على غزة وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومنذ احتلال الكيان الغاصب للضفة الغربية عام 1967، أسست الحكومات الصهيونية المتعاقبة مئات المستوطنات التي يقيم فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا الاستيطان “غير قانوني” ويقوّض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات دولية، داعية إلى وقفه منذ عقود، لكن من دون جدوى.

