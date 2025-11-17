قسم تصنيع الشبكات يبدأ العمل بإنتاج باب مرقد الإمامين الكاظم والجواد (عليهما السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ باشر قسمُ صناعة نوافذ وأبواب العتبات المقدّسة في العتبة العبّاسية المقدّسة بتصنيع بابٍ جديدٍ لمرقد الإمامين الكاظم والجواد (عليهما السلام). وقال رئيسُ القسم الأستاذ ناظم الغرابي: "باشر ملاكاتُ القسم العملَ على تصنيع باب العباس (س) الجديد المصنوع من الذهب الخالص لمرقد الإمامين الكاظم والجواد (عليهما السلام)"، مؤكّداً أنّ "العملَ مستمرٌّ بدقةٍ عاليةٍ لضمان إنتاج تحفةٍ فنّيةٍ تليق بقدسيّة المكان وروحانيّته".

من جانبه، أوضح رئيس قسم النجارة، السيد سمير حسن لطفي، أن "الأعمال شملت إنجاز إطار الباب الخشبي وتركيبه وفق قياسات طولها 298 سم، وعرضها 206 سم، وسمكها 20 سم"، مبينًا أن "الإطار يتكون من إطار رئيسي وورقتين متماثلتين".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس قسم النقش، السيد كرار علي كريم، أن "واجهة الباب ستكون مطلية بالذهب ومزخرفة بزخارف نباتية دقيقة، تتضمن 20 نقشًا و10 أشرطة، بالإضافة إلى إطار ذهبي كامل وعمود مركزي يفصل بين الورقتين".