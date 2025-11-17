عالم شيعي باكستاني: السيدة فاطمة الزهراء (س) قدوة حسنة للإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قد شارك هذه الأفكار أثناء إلقائه كلمته في مجلس العزاء السنوي لسيدة العالم (س) الذي أقيم في بنجتان إمام برجا مسجد الحيدر في يعقوب آباد.

وقال العلامة مقصود علي دومكي إن حضرة فاطمة الزهراء (س) كانت انعكاسًا كاملاً للنبي محمد (ص) في حياتها، في مظهرها، وأقوالها، وأفعالها، وأخلاقها، وتصرفاتها.

وقد قال رسول الله (ص) إن سعادتها من رضا الله، وغضبها من غضب الله.

وأضاف العلامة مقصود علي دومكي أنه من واجب المرأة المسلمة أن تقتدي بالسيدة فاطمة الزهراء (س) في حياتها الطاهرة، وأن تحافظ على الحياء والطهارة والبراءة والنظافة.

وأدان بشدة الفحش والثقافة اللاأخلاقية والوقاحة التي انتشرت بسبب الهجمات الثقافية الغربية. وقال إن السبيل الوحيد لمحاربة هذا الغزو الثقافي الغربي هو اتباع مثال فاطمة (س).

إن المثال والقدوة الحقيقية للمرأة المسلمة هي شخصية السيدة فاطمة الزهراء (س).