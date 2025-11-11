12 قتيلاً على الأقل في تفجير انتحاري أمام محكمة بإسلام آباد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء، أن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري وقع قرب محكمة في العاصمة إسلام آباد اليوم الثلاثاء.

ووقع الانفجار خارج أبنية محكمة بمنطقة سكنية في إسلام آباد.

وقال المحامي رستم مالك بعد الانفجار: «عندما أوقفت سيارتي ودخلت المجمع... سمعت دوي انفجار عند البوابة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، أفاد أحد الشهود الذين تحدثت إليهم الوكالة ويدعى مالك: «سادت حالة من الفوضى التامة. هرع محامون والناس إلى داخل المجمع. رأيت جثّتين عند البوابة وكانت عدة سيارات تحترق».

وبشكل منفصل، أحبطت قوات الأمن الباكستانية، خلال الليل، محاولة من قبل مسلحين من حركة «طالبان - باكستان»، لاختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة و5 مسلحين آخرين المنشأة، حسبما أعلنت الشرطة اليوم (الثلاثاء).

وبدأ الهجوم مساء أمس، عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا بالقرب من الحدود الأفغانية، التي كانت حتى سنوات قليلة مضت قاعدة لحركة «طالبان» الباكستانية وتنظيم «القاعدة»، ومسلحين أجانب آخرين.

وقال قائد الشرطة المحلية، عالمجير محسود، إن القوات الباكستانية قتلت مسلحين اثنين على الفور مساء أمس (الاثنين)، فيما تمكن 3 من دخول مجمع الكلية الواسع قبل أن يحاصروا داخل مبنى إداري.

وأضاف محسود أن «جميع الطلاب والمعلمين والموظفين بخير»، وأن القوات المنتشرة في الكلية منعت منفذي الهجوم من الوصول إلى المبنى الرئيسي للكلية. وقال محسود إن عشرات المنازل القريبة من الكلية تضررت بشدة جراء التفجير الانتحاري الضخم، الذي أسفر عن إصابة 16 مدنياً على الأقل.

وأضاف محسود أن بعض الجنود أصيبوا أيضاً جراء الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي تلاه، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد انتهاء العملية.

وأعلن الجيش الباكستاني، في بيان أمس (الاثنين)، أن الهجوم نفذه «الخوارج»، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى أعضاء حركة «طالبان - باكستان» المحظورة، التي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية.

