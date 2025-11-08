وزير الدفاع الباكستاني يعلن عن انهيار محادثات السلام مع أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف انهيار محادثات السلام مع أفغانستان التي استؤنفت بإسطنبول أمس الخميس وكانت تهدف إلى عدم تجدد الاشتباكات الحدودية.

وأضاف آصف لقناة جيو نيوز التلفزيونية أنه رغم ذلك، فإن وقف إطلاق النار سيظل صامدا طالما لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية.

واستأنف البلدان محادثات السلام في إسطنبول، أمس الخميس، في محاولة جديدة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجارتين، بعد أسابيع من أعنف اشتباكات حدودية بين جيشي البلدين منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل عام 2021.

وهدف الاجتماع إلى منع تجدد المواجهات التي اندلعت الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات، التي عُقدت الأسبوع الماضي في إسطنبول، قد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد، بسبب الخلاف حول نشاط جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط داخل الأراضي الأفغانية.

