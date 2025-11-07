أمريكا تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق .

وتمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي.

وتقع القاعدة الجوية بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.

ترامب يلتقي مع الشرع يوم الاثنين

يلتقي ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري.

وتحدثت رويترز مع ستة مصادر مطلعة على الاستعدادات في القاعدة، من بينها مسؤولان غربيان ومسؤول دفاعي سوري، وأكدوا أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة الجوية للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا.

وبعد النشر نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء مساء يوم الخميس عن مصدر في وزارة الخارجية السورية نفيه ما ورد في تقرير رويترز، قائلا “لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا”.

وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر “يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك”.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ولا وزارة الخارجية السورية بعد على طلبات للتعليق بشأن الخطة. كما لم ترد الرئاسة ولا وزارة الدفاع في سوريا بعد على أسئلة حول الخطة تم إرسالها عبر وزارة الإعلام السورية.

وطلب المسؤول عدم ذكر اسم وموقع القاعدة لأسباب أمنية عملياتية. ووافقت رويترز على عدم الكشف عن الموقع الدقيق للقاعدة.

وقال مسؤول عسكري غربي إن البنتاجون سرّع خططه خلال الشهرين الماضيين بعدة مهام استطلاعية أرسلها إلى القاعدة الجوية. وخلصت هذه المهام إلى أن مدرج القاعدة الطويل جاهز للاستخدام.

وأفاد مصدران عسكريان سوريان بأن المحادثات الفنية ركزت على استخدام القاعدة للخدمات اللوجستية والمراقبة والتزود بالوقود والعمليات الإنسانية .

وذكر مسؤول دفاعي سوري أن الولايات المتحدة وصلت إلى القاعدة بطائرات نقل عسكرية من طراز سي-130 للتأكد من صلاحية المدرج للاستخدام. وقال حارس أمن عند أحد مداخل القاعدة لرويترز إن طائرات أمريكية هبطت هناك في إطار “اختبارات”.

ولم يتضح بعد موعد إرسال عسكريين أمريكيين إلى القاعدة.

ولدى الولايات المتحدة بالفعل قوات متمركزة بشمال شرق سوريا في إطار جهود مستمرة منذ نحو عشرة أعوام لمساعدة قوة يقودها الأكراد هناك في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي أبريل نيسان، قال البنتاجون إنه سيخفض عدد القوات هناك إلى النصف ليصل إلى ألف جندي.

وقال الشرع إن أي وجود لقوات أمريكية يجب أن يجري الاتفاق عليه مع الدولة السورية الجديدة. وقال مسؤولون أمريكيون وسوريون إنه من المقرر أن تنضم سوريا قريبا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مصدر مطلع على المحادثات بشأن القاعدة إن هذه الخطوة نوقشت خلال زيارة براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية لدمشق في 12 سبتمبر أيلول.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية في ذلك الوقت إن كوبر والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك التقيا الشرع وشكراه على مساهمته في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهو ما قال البيان إنه يمكن أن يساعد في تحقيق “رؤية ترامب لشرق أوسط مزدهر وسوريا مستقرة تعيش في سلام داخليا ومع جيرانها”. ولم يرد ذكر لإسرائيل في البيان.

تعمل الولايات المتحدة منذ شهور للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وهما خصمان منذ فترة طويلة. وكانت تأمل في إعلان اتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول، لكن المحادثات تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وقال مصدر سوري مطلع على المحادثات لرويترز إن واشنطن تمارس ضغوطا على سوريا للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وربما قبل رحلة الشرع إلى واشنطن.

