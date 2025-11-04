رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية: سیتم تأسیس مؤسسة عالمية للقرآن الكريم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية أن المنظمة تخطط لإنشاء مؤسسة دولية للقرآن الكريم.

وقال حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور، خلال الاجتماع الثالث لمنسقي الصلاة بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: "نبذل قصارى جهدنا لتقديم صورة إيران الفاضلة في الخارج على أكمل وجه. وتتضمن هذه المؤسسة أنشطة متنوعة ومتنوعة. ولذلك، سنطلق مؤسسة دولية للقرآن الكريم بإدارة حامد شاكرنجاد، القارئ الدولي وسفيرنا القرآني".

وأضاف: "ستكون مهمة هذه المؤسسة تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة القرآنية".

كما أشار إلى أهمية تعميم الصلاة في المجتمع، قائلاً: "يجب علينا جميعًا أن ننهض لإنجاز هذه المهمة المهمة".

وأضاف أن من الحقوق الأساسية للصلاة إقامتها جماعة. فلنُكرّم الصلاة لنُكرّم في الآخرة. أول خطوات التكريم إقامتها جماعةً، ومن المهم أيضًا إقامتها في وقتها (بعد الأذان مباشرةً).

وأكد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية على ضرورة إقامة الصلوات العامة والجماعية في جميع المؤسسات، والسعي إلى توفير أجواء جميلة للصلاة.