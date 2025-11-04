الوفد الليبي يقدم الى لبنان تحقيقات أجروها تخص قضية إخفاء السيد "موسى الصدر"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه، أن الوفد الليبي الموجود في لبنان، قد سلم نسخة عن الأوراق التي تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء السيد ورفيقيه.

وأوضحت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه في بيان: "التقى الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يمثل الحكومة والقضاء الليبيين، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء السيد الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة".

وأضاف البيان: "سلّم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال أنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء السيد ورفيقيه".

وأكدت اللجنة أن "هذه الأوراق تخضع للتدقيق والتقييم ليبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب"، موضحة أنه "تم الاتفاق على تحديد قناة للتواصل والتعاون بغية تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء السيد ورفيقيه في ليبيا".

هذا وأشارت اللجنة إلى أنه "تم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية".

