كلية سراييفو الإسلامية تقيم لقاءها السنوي "ليلة مع القرآن"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استضافت كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو أمسيتها السنوية "ليلة القرآن الكريم"، حيث جمعت الطلاب وحافظي القرآن الكريم في أمسية من التلاوة والتأمل والتقدير.

ووفقًا لمنظمة "مسلمون حول العالم"، تُعدّ "ليلة القرآن الكريم" تقليدًا سنويًا في كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو.

وتضمّ هذه الفعالية قراءً من الطلاب وعروضًا فنية من تنظيم طلاب الكلية، بهدف تعزيز روحانية المجتمع الأكاديمي داخل المؤسسة.

وقال أحمد أوديباشيتش، ممثل رابطة الطلاب في كلية الدراسات الإسلامية، إن هذا التجمع يعكس تفاني الشباب الملتزمين بالخدمة الدينية.

وقال: "هذا البرنامج ثمرة جهود الطلاب الشباب الذين يكرّسون أفضل سنوات حياتهم للأعمال الصالحة وخدمة الله".

وأضاف أن هذه الفعالية تُمثّل أيضًا لفتة تقدير للأساتذة الذين يُدمجون القيم القرآنية في الحياة الأكاديمية.

أشار أوديباشيتش إلى أن "هذا يُجسّد امتناننا للمعلمين الذين يجمعون بين التعليم الأكاديمي والقيم العملية للقرآن الكريم".

وقال محمد سليموفيتش، الطالب وحافظ القرآن الكريم، إن الكلية تُوفّر بيئةً مُشجعةً للطلاب للنمو روحيًا وفكريًا.