استشهاد 4 مدنيين في عدوان صهيوني وباراك يطالب الحكومة اللبنانية بالمفوضات مع إسرائيل

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة كفررمان قضاء النبطية بجنوب لبنان أدت كذلك إلى إصابة 3 مواطنين آخرين بجروح.

وجاءت الغارة الصهيونية بعد ساعات من حض الموفد الأميركي توم باراك لبنان أمس السبت على إجراء مفاوضات مباشرة مع دولة الاحتلال الصهيونية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة الساعة 10:20 مساء (20:20 بتوقيت غرينتش) من مساء السبت، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع" على طريق عند الأطراف الشرقية لبلدة كفررمان جنوب البلاد.

وفي وقت سابق أصيب مواطن لبناني بجروح بعد غارة استهدفت سيارته في بلدة كفرصير في جنوب لبنان، كما كانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية شاطئ منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

وصعدت دولة الاحتلال عدوانها على لبنان في الأسابيع الأخيرة، بزعم تنفيذ عمليات اغتيال لعناصر من حزب الله، ونفذت أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد، وقد أسفرت غاراتها خلال أكتوبر/تشرين الأول، عن استشهاد 26 مدنيا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ولم تلتزم دولة الاحتلال الصهيونية ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات عدوانية في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط في جنوب لبنان.

وقال الموفد الأميركي للصحافيين على هامش "حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين، إن "الحوار يجب أن يكون مع إسرائيل. يجب أن يكون فقط مع إسرائيل، وإسرائيل مستعدة"، لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون اتهم إسرائيل الجمعة بالرد على دعوات بلاده بالتفاوض بتكثيف غاراتها الجوية.

لا لوقف الهجمات

وبهذا الشأن أكد وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن توقف الهجمات بلبنان ولن تخرج من الحزام الأمني، مشيرا إلى أن إسرائيل حققت هدوءا بالجليل لم تره في 20 سنة، على حد زعمه.

