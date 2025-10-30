  1. الرئيسية
حزب الله يدين جريمة الكيان الصهيوني في بلدة بليدا ويحمّل واشنطن المسؤولية

30 أكتوبر 2025 - 16:28
حزب الله يدين جريمة الكيان الصهيوني في بلدة بليدا ويحمّل واشنطن المسؤولية

أعلن حزب الله أن العدو الصهيوني يواصل مسلسل انتهاكاته على الأراضي اللبنانية، مؤكّدًا اقتحام مبنى بلدية بليدا فجر اليوم وإعدام موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة وهو نائم في فراشه، في جريمة وصفها الحزب بـ”الوحشية والإجرام”.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد حزب الله في بيان رسمي أن هذا العدوان يأتي بشراكة وتواطؤ أميركي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد إسرائيلي بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ أجندات لا تتوافق مع مصالحه الوطنية.

وشدّد على أن استمرار الاحتلال في جرائمها يستوجب من الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية اتخاذ موقف وطني موحد لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الاعتداءات، مع الإشادة بموقف رئيس الجمهورية في طلب دعم الجيش اللبناني لمواجهة التوغلات الإسرائيلية.

ودعا حزب الله الحكومة إلى اتخاذ خطوات حقيقية لوقف الاعتداءات وحماية المواطنين والمصالح الوطنية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية بالتحرك لردع إسرائيل.

وتقدّم الحزب بالتعازي لأهل الشهيد وبلدية بليدا وأهالي البلدة، سائلاً الله تعالى الرحمة للشهيد وإعلاء درجاته، ولأهالي بليدا والجنوب ولبنان الصبر والفرج القريب.
