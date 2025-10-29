عون يؤكد أن لا قدرة للجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة ستقود إلى حربٍ أهلية داخل البلاد.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم الثلاثاء أن مصادر رسمية كشفت عن وصول تحذيرات جديدة من جهاتٍ غربية إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن ملف السلاح، مشيرةً إلى أن الرئيس عون ردّ على هذه المطالب بالتأكيد على أن "الجيش اللبناني ليس في وضع يمكّنه من تنفيذ خطوةٍ كهذه، وأن أي تحركٍ لنزع السلاح بالقوة يعني الدخول في حربٍ أهلية مؤكدة".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس اللبناني أوضح للوسطاء الخارجيين أن "تأكيد حزب الله استعداده للقتال دفاعاً عن سلاحه ليس مناورة سياسية أو تكتيكاً مرحلياً، بل موقف جادّ يعلم الجميع في لبنان أنه غير قابل للتراجع"، مبيناً أن "من الصعب على أي مسؤول في السلطة اتخاذ قرار قد يقود البلاد إلى اقتتالٍ داخلي".

