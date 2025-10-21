لبنان.. توقيف فلسطيني بشبهة التواصل مع "الموساد"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت المديرية في بيان إنه في إطار المهام التي تقوم بها في مجال مكافحة أعمال التجسس، أوقفت دورية تابعة للمديرية في الجنوب بتاريخ يوم أمس 20 أكتوبر الفلسطيني (م. ش.)، للاشتباه بتواصله مع العدو الإسرائيلي.

وقد جاء التوقيف بعد رصد متابعته للصفحة الرسمية لجهاز "الموساد" على موقع "فيسبوك"، ما أثار شبهات حول طبيعة اتصالاته وتحركاته عبر المنصة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص، في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة المشبوهة التي تمسّ أمن الدولة.