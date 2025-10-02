برعاية العتبة العباسية..مجلس عزاءٍ بذكرى شهادة السيدة الزهراء(ع) وفق الرواية الأولى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عقدت شعبةُ التوجيه الدينيّ النسويّ التابعة لمكتب المتولّي الشرعيّ للشؤون النسوية في العتبة العبّاسية المقدّسة، مجلس عزاءٍ بذكرى شهادة السيدة الزهراء(عليها السلام) وفق الرواية الأولى.

وقالت مسؤولةُ الشعبة السيدة عذراء الشامي، "افتُتِح المجلسُ الذي أقيمَ في سرداب الإمام موسى الكاظم(عليه السلام) بتلاوةٍ عطرةٍ من آيات الذّكر الحكيم، وقراءة زيارة السيّدة الزّهراء (عليها السّلام)".

وأضافت أن "المجلس شهد محاضرةً دينيّة قدّمتها إحدى الخطيبات من شعبة الخطابة الحسينية النسوية، تضمّنت شرحاً تناولت فيه مجموعةً من الشبهات التي تُثار حول مظلوميّة السيّدة الزهراء(عليها السلام) والردّ عليها".

وتابعت الشامي أن "الشُعبة نظّمت البرنامج الثقافيّ (براعم الكفيل) للأطفال الحاضرين في المجلس؛ وتضمّن فقراتٍ منوّعة تَهدُف إلى التعرّف على شخصية السيّدة الزهراء(عليها السلام) وسيرتها الشريفة".

