أمريكا تقوم بتقليص مهمتها العسكرية في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، أن الجيش الأميركي سيبدأ في تقليص مهمته العسكرية في العراق مع باقي الشركاء في التحالف الدولي، التزاما بالاتفاق مع بغداد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس وانسجاما مع عمل اللجنة العسكرية العليا الأميركية-العراقية والبيان المشترك الصادر في 27 سبتمبر 2024، ستقوم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بتقليص مهمتها العسكرية في العراق".

وأشار إلى أن هذا التقليص "يعكس نجاحنا المشترك في محاربة تنظيم داعش، ويمثل خطوة نحو الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بما يتماشى مع المصالح الوطنية الأميركية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف "ستسهم هذه الشراكة في دعم الأمن الأميركي والعراقي، وتعزيز قدرة العراق على تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاضطلاع بدور قيادي إقليمي. ستواصل الحكومة الأميركية تنسيقها الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول ومنظم".

.....................

انتهى / 323