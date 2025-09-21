حماس تصدر بيانا عن "مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري" تواجهه مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أوضحت "حماس" أن ذلك يتم من خلال استخدام عربات مسيرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات، وتسييرها إلى مناطق سكنية مكتظة في قطاع غزة وتفجيرها ما أدى إلى دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن ما وثقته منظمات حقوقية وإنسانية يظهر تفجير نحو 120 عربة مفخخة في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما وصفته بـ"مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري"، معتبرة أن تلك العمليات العسكرية تهدف إلى تدمير المدينة وتهجير سكانها قسرا.

وأشارت "حماس" إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق ما وصفته بـ"حرب إبادة منظمة" تقودها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه البيان بـ"مجرم الحرب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية".

وأكدت الحركة أن استخدام العربات المسيرة المحمّلة بالمتفجرات يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذه "الجرائم التي يندى لها الجبين"، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.

ويأتي هذا البيان في وقتٍ تتزايد فيه التقارير الحقوقية عن تصاعد غير مسبوق في استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق المدنية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تدهور كارثي في الوضع الإنساني وغياب المساءلة الدولية.