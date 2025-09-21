إسرائيل تعتقل حنين الزعبي بشبهة "التحريض على الإرهاب"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال حسن جبارين محامي حنين الزعبي إن قوة من الشرطة الإسرائيلية تتكون من 6 إلى 8 أفراد، بعضهم يحمل كاميرات تصوير، حضرت فجر اليوم إلى منزل زعبي، وقامت باعتقالها واقتيادها إلى محطة شرطة طبرية.

وأوضح مدير عام مركز "عدالة" -في تصريح للجزيرة نت- أن المحقق أبلغه أن التهمتين الموجهتين إلى الزعبي تتعلقان بخطاب ألقته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف جبارين عن أن الشرطة نفت له وجود أي أمر اعتقال رسمي -مما يعني وفق جبارين- أن الاعتقال لم يكن قانونيا.

ولفت جبارين إلى أن الخطاب المذكور قديم ولا يتضمن أي تحريض أو مخالفة للقانون، وأنه نشر في حينه بالعربية والعبرية في وسائل إعلام إسرائيلية من دون أن تعتقل.

وأشار جبارين إلى أن ما جرى اليوم استعراض إعلامي يقوده وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والدليل أن أول المهتمين بالخبر كانت القناة الـ14 اليمينية المتطرفة التي نسقت معه، بهدف التحريض على المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

معنويات عالية

وأكد أن معنويات زعبي "عالية جدا"، وأنها متمسكة بكل كلمة قالتها في الخطاب المنسوب إليها، ولن تتراجع عنه، لأنه لا يتضمن أي إشكاليات قانونية ولا يمت بصلة إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتوقع جبارين أن يستمر التحقيق معها نحو ساعتين، قائلا "إذا قررت الشرطة تمديد الاعتقال، سنتوجه إلى محكمة الصلح في طبريا، وإذا لم تمدده، فسيتم إطلاق سراحها بشروط.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية باكرا اليوم الأحد -في بيان- أنها أوقفت سيدة من الناصرة للتحقيق بشبهة "التحريض والتماهي مع تنظيم إرهابي" خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت الشرطة أنها تلقت شكاوى حول تصريحات ألقتها الزعبي في "مؤتمر فلسطين" بفيينا في الخامس والسادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قالت فيها إن من دخلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى) لم يدخلوا إسرائيل، بل دخلوا أرضهم (المحتلة).

بلاغ

وذكرت الشرطة أنه عند تلقي البلاغ وبعد جمع الأدلة وفحصها مع الجهات المعنية، تبين أن ما قالته الزعبي يثير الشبهة في ما سمته الشرطة "ارتكاب جرائم تتعلق بالتعاطف العلني مع منظمة إرهابية والتحريض على أعمال إرهابية".

وأشارت الشرطة إلى أن الزعبي قالت في المؤتمر إن حركة حماس ليست هي من قاوم، بل الشعب الفلسطيني، و"من المستحيل فصل حماس عن الشعب".

ووفق البيان، ستعمل الشرطة الإسرائيلية بحزم ضد كل من يمدح أو يتعاطف مع منظمات إرهابية ودول عدوة ويشجع على أفعالها في أثناء الحرب، سواء على الإنترنت أو في أي مكان آخر.

وتواجه الزعبي مضايقات سياسية منذ سنين، من ذلك مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بإجراء دراسة لإقصاء النائبة العربية في 2016 من الكنيست.

ويتعرض النواب العرب بالكنيست غالبا للانتقادات من قبل نظرائهم اليهود بسبب رفضهم سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتمييز ضد المواطنين العرب.