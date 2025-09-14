نتنياهو يهدد مجددا باستهداف قادة حماس في قطر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كتب نتنياهو في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "قادة إرهابيي "حماس" الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بالسكان في غزة".

وتابع: "إنهم عرقلوا جميع المحاولات لتحقيق وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية له. والتخلص منهم سيزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

ويأتي ذلك بعد أيام من شن القوات الإسرائيلية ضربة على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، استهدفت اجتماعا لقادة حركة "حماس"، بمن فيهم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية وعدد من كبار القياديين الآخرين.

ولم يتم حتى الآن تأكيد مقتل أي واحد من قادة الحركة الذين تم استهدفهم في الدوحة. وأكدت "حماس" مقتل همام خليل الحية، نجل خليل الحية وعدة أشخاص آخرين.