وزارة الصحة تعلن عن 166 شهيداً وجريحاً بالعدوان الصهيوني على اليمن في حصيلة غير نهائية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليمنية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 166شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد 35 مواطنا وإصابة 131 آخرين جراء العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء جراء غارات العدو الصهيوني على العاصمة صنعاء بلغ 28 شهيدا، إلى جانب 113 مصابا.. فيما استشهد سبعة مواطنين وأصيب 18 في مديرية الحزم بالجوف.

ولفت البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل العمل في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا في الأحياء والأعيان المستهدفة من قبل العدو الصهيوني المجرم.



