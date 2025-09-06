وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف جهود وقف إطلاق النار في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان السبت، أن عبد العاطي "شدد على أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

واستعرض عبد العاطي، وفق البيان، "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، محذرا من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح".

وأشار البيان إلى إطلاع الوزير المصري، المبعوث الأمريكي على استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وذلك وفقا للخطة العربية الإسلامية التي تم اعتمادها في القمة العربية بالقاهرة في شهر مارس الماضي.

كما استعرض الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني، وتناول عبد العاطي الجهود والاتصالات الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وتقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقدمت مصر وقطر، وسيطا مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مقترحا لوقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين، وفيما أبدت حركة حماس موافقتها لم ترد إسرائيل على المقترح حتى الآن.

ويقوم المقترح على أساس خطة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ويتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما وتبادل عدد من الأسرى والمحتجزين.