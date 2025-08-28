اتفاق وشيك مع دولة الاحتلال..جبل روس ومزارع شبعا لسوريا مقابل التنازل عن مرتفعات الجولان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" وسوريا تجريان محادثات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: "يقضي الاتفاق بتعليق المطلب السوري باستلام مرتفعات الجولان، مقابل تسليم جبل روس ومزارع شبعا إلى سوريا".

وأشارت الهيئة إلى أن "المفاوضات توقفت عقب مجزرة جبل الدروز، ولكن للمرة الأولى تؤكد كل من إسرائيل وسوريا إمكانية تطبيق هذا الاتفاق في المرحلة التالية من المحادثات، بعد الاتفاق الأمني الذي يتم نقاشه حاليا".

وأكدت الهيئة أن "المرحلة السياسية لهذه الخطوة في إسرائيل، تتطلب موافقة 80 عضوا في الكنيست".

وكشف مصدر رسمي سوري في وقت سابق، أن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين سوريا و"إسرائيل" في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "إسرائيل وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أمريكية وبرعاية دول الخليج، في خطوة بدت حتى وقت قريب ضربا من الخيال".

وبحسب القناة، يهدف الاتفاق إلى "استقرار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده إيران".

ولفتت إلى أنه "بالنسبة لإسرائيل، تمثل هذه الخطوة فرصة أمنية مهمة، إلى جانب المخاطر الاستراتيجية التي لا تزال تُخيم على هذا الوضع".

