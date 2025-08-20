ارهابيون يقتحمون مسجدا ويقتلون 27 شخصا وقت الصلاة في شمال نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا، بينما أصيب آخرون أمس الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون ارهابيون مسجدا في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا أثناء صلاة الفجر.

وذكر سكان أن مسلحين أطلقوا النار داخل المسجد وقت الصلاة حوالي الساعة 4:00 صباحا بتوقيت غرينتش في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي.

وتشهد مناطق وسط نيجيريا أيضا هجمات مماثلة بشكل متكرر، وتزايدت وتيرتها الفترات الأخيرة، حيث تراجع الأمن بسبب نشاط الجماعات "الإرهابية".

ورغم تنفيذ الجيش والقوات الأمنية في نيجيريا عمليات عسكرية مضادة بانتظام، فإنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في احتواء موجات العنف المتزايد في المنطقة.

