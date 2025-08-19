مقتل عنصرين من الأمن السوري بإطلاق نار على دورية في طرطوس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت وكالة "سانا" عن مصدر أمني أنه "بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة ​طرطوس​ بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين".

واضاف المصدر أن "المسلحين المجهولين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء".



