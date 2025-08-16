وزيرة لبنانية: الورقة الأمريكية "مخيفة" وكل بند من بنودها يحتوي على "فخ"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذرت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين من أن تفاصيل الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى الحكومة "مخيفة"، ومن أن وكل بند من بنودها يحتوي على "فخ".

وقالت الزين في حديث تلفزيوني إن الجلسة المقبلة للحكومة التي سيعرض فيها الجيش اللبناني خطته لحصر السلاح بيد الدولة ستكون في 2 سبتمبر، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة".

ولفتت إلى أنه "كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين (حول مسألة السلاح) ليحصل التوافق بين الجهات"، موضحة أن "مناقشة ورقة الموفد الأمريكي بمثابة استسلام".

وكشفت أنه "كان هناك اتفاق ضمني بتأجيل إقرار بند حصرية السلاح ولم يتم الالتزام به"، مشددة على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "سيحاول لآخر لحظة من أجل منع وصول لبنان إلى صدام أو تشنجات".

وأكدت الزين أنه "من سابع المستحيلات أن يصبح هناك اقتتال لبناني - لبناني"، مشيرة إلى أنه "على الجيش اللبناني مقاربة الخطة بطريقة مدروسة ومناقشتها مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام".

