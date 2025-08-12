وزير النقل يوجه باعتماد النقل المجاني لزوار الأربعين غير القادرين على دفع الأجرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوعز وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ،اليوم الاثنين (11 آب 2025)، إلى تشكيلات الوزارة، باعتماد النقل المجاني للزائر الذي لا يمتلك أجرة خلال الزيارة الأربعينية، مؤكداً محاسبة أي سائق يتقاضى أجرة أعلى من الاستحقاق.

وشدد السعداوي في بيان على "متابعة تشغيل أجهزة التكييف وضمان إجراءات السلامة في جميع الحافلات والمركبات، مع استمرار انتشار ملاكات المتابعة المعنية في مواقع العمل خدمةً للزائرين".

وتأتي توجيهات وزير النقل ضمن خطة الوزارة لخدمة الزائرين خلال الزيارة الأربعينية، التي تشهد تدفق ملايين المشاركين من داخل العراق وخارجه، وسط استنفار جميع الجهود الحكومية لضمان انسيابية حركة النقل، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم، إضافة إلى متابعة دقيقة لأداء السائقين والتزامهم بالتعليمات الرسمية.

...............

