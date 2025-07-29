يائير لابيد: الحملة العسكرية في غزة خرجت عن السيطرة والعالم سيوصد أبوابه أمام الإسرائيليين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال زعيم المعارضة متحدثا عن الحرب على غزة: "لم تعد الحكومة الإسرائيلية تعرف لماذا يستمر مقتل الجنود في غزة.. إذا لم ننه الحرب الآن فلن يعود المختطفون".

وأضاف في البيان: "أحذر الإسرائيليين.. لقد فشلت الحكومة في حرب غزة.. هذا ليس نصرا كاملا بل كارثة كاملة.. إنه فشل استراتيجي يؤدي إلى فشل عملياتي وسياسي.. ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك، فهناك بديل".

وأفاد لابيد بأن الحملة العسكرية خرجت عن السيطرة، مضيفا: "نحن نسيطر على خان يونس للمرة الرابعة وجباليا للمرة الثالثة، وفي كل مرة نغادر فيها، تصل حماس، وتسيطر على الطرق والمنازل، وتنتظر عودتنا".

وتابع قائلا: "إذا لم ننه الحرب الآن فلن يعود المختطفون، وسيستمر جيش الدفاع الإسرائيلي في فقدان أفضل مقاتليه وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسيغلق العالم أبوابه أمام الإسرائيليين".

وشدد زعيم المعارضة على أنه ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك وأنه يوجد بديل لما يحدث الآن.

واختتم لابيد بيانه بالقول: "يجب إنهاء الحرب مقابل وقف إطلاق نار شامل، ويجب أن تكون هناك أيضا صفقة شاملة للأسرى، للجميع، حتى آخر رهينة".